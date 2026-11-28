नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम अलकापुरी में शुक्रवार की रात एक ऐसी भावुक घटना हुई, जिसने इंसान और वन्यजीव के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित कर दिया। 12 दिन का नन्हा हाथी पांच फीट गहरी नाली में गिरकर जिंदगी और मौत के बीच फंसा था और उसके चारों पैर व सूंड ऊपर की ओर थे। एक तरफ उसकी मां की चिंघाड़ से पूरा जंगल गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ 17 हाथियों का दल घटनास्थल के चारों ओर मंडरा रहा था।

हैरानी की बात यह रही कि इसी दल में वह खूंखार कबरा हाथी भी मौजूद था, जिसने पिछले छह माह में 19 लोगों की जान ली है। इसके बावजूद उस रात कबरा ने हमला नहीं किया, बल्कि वन अमले पर भरोसा जताते हुए खुद आगे-आगे चलकर एक्सीवेटर को नाली तक ले गया और दूसरे हाथियों को दूर रोके रखा। जान जोखिम में डालकर वन कर्मचारियों ने नन्हे हाथी की जान बचाई और सुरक्षित उसकी मां से मिलवा दिया।