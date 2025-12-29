छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने माओवादियों के मंसूबों पर फेरा पानी, भारी मात्रा में IED बरामद

नई दुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: 28 दिसंबर 25 को केरिपु 214 बटालियन कैम्प कांडलापर्ती एवं जिला बल की संयुक्त टीम द्वारा कांडलापर्ती क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान डीमाईनिंग कार्यवाही करते हुए कांडलापर्ती रोड से कुछ दूरी पर स्थित पगडंडी मार्ग में माओवादियों द्वारा लगाया गया 5 किलोग्राम का IED बरामद किया गया।
सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए केरिपु 214 बटालियन की BDD टीम ने मौके पर ही उक्त IED को सुरक्षित रूप से नष्ट किया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में विस्तृत तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें माओवादियों का एक डम्प बरामद हुआ।
डम्प से पटाखे/सुतली बम 20 नग, वायरलेस सेट की बैटरी, मोबाइल बैटरी एवं चार्जर, कार्डेक्स वायर, प्रेशर स्विच, माओवादी वर्दी, बिजली का तार, विभिन्न टूल्स, तिरपाल, माओवादी दस्तावेज एवं अन्य माओवादी सामग्री जब्त की गई।
सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया। क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान लगातार जारी है।
