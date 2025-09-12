CG Maoist Encounter: बीजापुर में जवानों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को किया ढेर, हथियार बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। मौके से 303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है।
पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान सुबह माओवादी जवानों के सामने आ गए और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से लगभग दो घंटे की गोलाबारी के बाद में सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए।
अधिकारियों ने बताया कि मौके से हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है, जिससे यह साफ होता है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। बरामद सामानों में 303 रायफल के अलावा बम बनाने में उपयोगी सामग्री भी शामिल है।
पुलिस ने बताया कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इसलिए मुठभेड़ का सटीक स्थान और सुरक्षा बलों की संख्या साझा नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने कहा कि अभियान समाप्त होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी।
बता दें कि गरियाबंद में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने केंद्रीय समिति स्तर के शीर्ष माओवादी आतंकी एक करोड़ के इनामी मोडेम बालकृष्ण समेत 10 माओवादियों को मार गिराया। यह इस वर्ष देश में पांचवां और छत्तीसगढ़ में मारा गया चौथा शीर्ष माओवादी हिंसक है। वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन की रीढ़ को तोड़ दिया है।
इस वर्ष अब तक माओवादी प्रमुख बसव राजू, सुधाकर, चलपति और अब बालकृष्ण व उदय जैसे शीर्ष आतंकियों को मार गिराया है। पिछले दो वर्षों में अकेले छत्तीसगढ़ में 465 से अधिक माओवादियों का सफाया हो चुका है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यों के आपसी समन्वय व सुरक्षा बलों के बीच मजबूत गठजोड़ ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है।
जिला बीजापुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को अहम सफलता प्राप्त हुई है। थाना गंगालूर में– 3, भैरमगढ़ में- 3, थाना आवापल्ली -8, थाना उसूर- 8 और थाना तर्रेम में कार्रवाई के दौरान 4 सक्रिय माओवादियों कुल 26 माओवादियों को विस्फोटक, एवं माओवादी संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री के साथ पकड़ा गया।
सुरक्षाबल के जवानों ने माओवादियों के कब्जे से आइईडी, कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर,मल्टीमीटर, बिजली का तार, बैटरी,जमीन खोदने का औजार, माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री (बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट) आदि बरामद किया है।