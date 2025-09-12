मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Maoist Encounter: बीजापुर में जवानों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को किया ढेर, हथियार बरामद

    बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच शुक्रवार सुबह मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल के जवानों ने 2 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। जिले दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मौके से जवानों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

    By Animesh Paul
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 12:52:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 01:03:22 PM (IST)
    CG Maoist Encounter: बीजापुर में जवानों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को किया ढेर, हथियार बरामद
    मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़
    2. माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में दो ढेर
    3. जवानों ने माओवादियों के पास से बरामद किया हथियार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। मौके से 303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है।

    पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान सुबह माओवादी जवानों के सामने आ गए और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से लगभग दो घंटे की गोलाबारी के बाद में सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए।

    अधिकारियों ने बताया कि मौके से हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है, जिससे यह साफ होता है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। बरामद सामानों में 303 रायफल के अलावा बम बनाने में उपयोगी सामग्री भी शामिल है।

    पुलिस ने बताया कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इसलिए मुठभेड़ का सटीक स्थान और सुरक्षा बलों की संख्या साझा नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने कहा कि अभियान समाप्त होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी।

    गरियाबंद में 1 करोड़ का माओवादी मारा गया

    बता दें कि गरियाबंद में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने केंद्रीय समिति स्तर के शीर्ष माओवादी आतंकी एक करोड़ के इनामी मोडेम बालकृष्ण समेत 10 माओवादियों को मार गिराया। यह इस वर्ष देश में पांचवां और छत्तीसगढ़ में मारा गया चौथा शीर्ष माओवादी हिंसक है। वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन की रीढ़ को तोड़ दिया है।

    इस वर्ष अब तक माओवादी प्रमुख बसव राजू, सुधाकर, चलपति और अब बालकृष्ण व उदय जैसे शीर्ष आतंकियों को मार गिराया है। पिछले दो वर्षों में अकेले छत्तीसगढ़ में 465 से अधिक माओवादियों का सफाया हो चुका है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यों के आपसी समन्वय व सुरक्षा बलों के बीच मजबूत गठजोड़ ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है।

    बीजापुर में 13 लाख के इनामी 26 माओवादी गिरफ्तार

    जिला बीजापुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को अहम सफलता प्राप्त हुई है। थाना गंगालूर में– 3, भैरमगढ़ में- 3, थाना आवापल्ली -8, थाना उसूर- 8 और थाना तर्रेम में कार्रवाई के दौरान 4 सक्रिय माओवादियों कुल 26 माओवादियों को विस्फोटक, एवं माओवादी संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री के साथ पकड़ा गया।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर, हथियार भी बरामद

    सुरक्षाबल के जवानों ने माओवादियों के कब्जे से आइईडी, कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर,मल्टीमीटर, बिजली का तार, बैटरी,जमीन खोदने का औजार, माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री (बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट) आदि बरामद किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.