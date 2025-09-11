मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर, हथियार भी बरामद

    Maoist Encounter: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षाबलों ने इस ऑपरेशन में कई बड़े माओवादियों को ढेर किया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी मारा गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 06:59:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 07:13:21 PM (IST)
    मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

    HighLights

    1. गरियाबंद में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता
    2. मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए हैं
    3. ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। जिले के मैनपुर इलाके में शुक्रवार सुबह सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें एक करोड़ का इनामी माओवादी कमांडर मनोज उर्फ माडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर मारा गया है। साथ ही 40 लाख का इनामी उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पाड़न्ना भी ढेर हो गया।

    10 माओवादियों के शव बरामद

    मुठभेड़ में अब तक 10 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जवानों को घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद मिला है। इसमें एके-47, इंसास, एसएलआर और बड़ी संख्या में विस्फोटक शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एसटीएफ, ई-30 और कोबरा बटालियन के जवान मैनपुर के मटाल जंगल में सुबह से सर्चिंग अभियान चला रहे थे।

    अभी भी जारी है मुठभेड़

    इसी दौरान माओवादियों से आमना-सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि इलाके में माओवादियों की बड़ी संख्या मौजूद थी। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अभी भी रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है। वे लगातार मौके पर मौजूद जवानों से संपर्क बनाए हुए हैं।

