नईदुनिया न्यूज बीजापुर। बीजापुर ब्लाक के ग्राम पंचायत पदेडा़ के हिरोलीपारा में तीन आदिवासी बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई। दोपहर नहाने के दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूब गए। बताया जा रहा है कि दो बच्चे हिरोलीपारा स्कूल व एक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत रहा।

जिनकी उम्र लगभग 4-6 साल की बताई जा रही है। जिनके नाम दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2 री) व मनीता हपका (आंगनबाड़ी) बताया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग को दी गई है।

प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। तीनों बच्चों को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया जायेगा।

पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी व बताया कि यहां घटना दोपहर में हुई है। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।