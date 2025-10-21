मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर में तीन बच्‍चों की तालाब में डूबने से मौत, नहाने गए थे

    घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग को दी गई है। प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। तीनों बच्चों को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया जायेगा। पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी व बताया कि यहां घटना दोपहर में हुई है। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 06:49:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 06:56:57 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर में तीन बच्‍चों की तालाब में डूबने से मौत, नहाने गए थे
    पदेडा के हिरोली पारा में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत।

    HighLights

    1. तीनों में दो प्राशा व एक आंगनबाड़ी में पढ़ते थे।
    2. शिक्षा विभाग के अधिकारी घटनास्थल रवाना हुए।
    3. घटना के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।

    नईदुनिया न्यूज बीजापुर। बीजापुर ब्लाक के ग्राम पंचायत पदेडा़ के हिरोलीपारा में तीन आदिवासी बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई। दोपहर नहाने के दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूब गए। बताया जा रहा है कि दो बच्चे हिरोलीपारा स्कूल व एक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत रहा।

    जिनकी उम्र लगभग 4-6 साल की बताई जा रही है। जिनके नाम दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2 री) व मनीता हपका (आंगनबाड़ी) बताया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग को दी गई है।

    प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। तीनों बच्चों को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया जायेगा।

    पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी व बताया कि यहां घटना दोपहर में हुई है। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.