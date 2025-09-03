Bilaspur में डेढ़ साल के मासूम की दर्दनाक मौत, गले में चना अटकने से हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर के सांधीपारा में डेढ़ साल के मासूम के गले में चना फंस गया। इससे तड़प रहे मासूम को स्वजन अस्पताल लेकर गए। तब दम घुटने के कारण मासूम की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। शव स्वजन को सौंप दिया गया है।

दम घुटने से मासूम की मौत

रतनपुर क्षेत्र के ग्राम निरधी बरपारा में रहने वाले जय कुमार पोर्ते रोजी मजदूरी करते हैं। वे रतनपुर स्थित सांधीपारा के एक फार्म हाउस की देखभाल करते हैं। उनके साथ उनका परिवार भी रहता है। मंगलवार की सुबह जय कुमार का डेढ़ साल का बेटा घर पर खाट में बैठकर चना खा रहा था। इसी दौरान एक चना उसके गले में अटक गया। दम घुटने के कारण वह वहीं पर छटपटाने लगा। उसकी मां ने इसे देखकर वहां काम कर रहे पति को जानकारी दी। इसके बाद दोनों मासूम को लेकर रतनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। तब तक मासूम की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है।