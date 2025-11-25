मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिलासपुर में पानी के लिए मचा हाहाकार, शहर के 15 हजार से ज्यादा घरों में पेयजल की समस्या

    खारंग जलाशय के नहर मरम्म्त कार्य के कारण बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत पानी सप्लाई बंद हो गई है। इससे शहर के 15 हजार से ज्यादा घरों में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रभावित इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है।

    By Atul Vasing
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:28:42 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 09:34:19 AM (IST)
    बिलासपुर में पानी के लिए मचा हाहाकार, शहर के 15 हजार से ज्यादा घरों में पेयजल की समस्या
    टैंकर से पानी भर रहे स्थानीय लोग

    HighLights

    1. खारंग जलाशय की नहर मरम्मत की वजह से अमृत मिशन से बंद है पानी सप्लाई
    2. बोर से नहीं भर रहा टंकी, आधे में पानी की रफ्तार कम तो आधे घरों में सप्लाई बंद
    3. शहर के प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी सप्लाई किया जा रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: खारंग जलाशय के दायी तट के नहर का मरम्मत काम शुरू होने के बाद से शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत पानी सप्लाई बंद है। यह समस्या बीते शनिवार से बनी हुई है। वहीं अब अमृत मिशन के तहत शहर के 18 हजार से ज्यादा घरों में पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है।

    इनमें लगभग आधे घरों में ले-देकर पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन उसकी फ्लो बेहद धीमी है। आधे घरों में पानी का एक बुंद भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसमे तालापारा व आसपास के क्षेत्र के साथ जरहाभाठा के अंदरूणी क्षेत्र में तो पानी के लिए हाहाकार मच गया है।


    बता दें कि अमृत मिशन योजना के तहत खारंग जलाशय से पानी लाकर शहर के तकरीबन 18 हजार से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन इसके आरडी 1300 मीटर से 1500 मीटर तक नहर बैक के विभिन्न भाग क्षतिग्रस्त होने से पानी का रिसाव हो रहा था। ऐसे में 21 नवंबर से क्षतिग्रस्त नहर का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।

    इसके लिए नहर क्षेत्र को सुखाया गया है। परिणाम स्वरुप अमृत मिशन से पानी सप्लाई बंद करना पड़ गया है। जिसका व्यापाक असर शहरी क्षेत्र में पड़ा है और 18 हजार से ज्यादा घरों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर के तालापारा, तालापारा तालाब क्षेत्र, मंझवापार, कुम्हारपारा, विनोबा नगर, डबरीपारा, भारतीय नगर, जरहाभाठा बस्ती के साथ अमृत मिशन से सप्लाई होने वाले घराें को पानी की समस्या झेलना पड़ रहा है।

    मालूम हो निगम प्रबंधन ने पहले से जानकारी दी थी कि नहर मरम्मत के दौरान शहर में पानी की समस्या उठ सकती है। लेकिन इतना अधिक समस्या होगी, इस बारे में अधिकारी भी नहीं सोच पाए थे, क्योंकि इस समस्या की मुख्य वजह निगम का जल विभाग का फेल होना बना है।

    बोर के माध्यम से टंकी भर नहीं पा रहा है और जो भी पानी टंकी में आ रहा है, वह घरों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसी तरह जगह-जगह लीकेज की वजह से भी पानी का फ्लो कम हो जा रहा है। इन सभी कारणो और नहर मरम्मत की वजह से पानी की समस्या ने बढ़ा रूप धारण कर लिया है।

    टैंकर से पानी सप्लाई भी नाकाफी

    पानी की किल्लत को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन इतने लोग प्रभावित है कि टैंकर से पानी सप्लाई भी नाकाफी है। लगातार टैंकर भेजने की मांग प्रभावित क्षेत्रों से किया जा रहा है, मांग के अनुरूप पानी नहीं पहुंचाया जा सक रहा है। इसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है।

    दो से तीन सप्ताह तक बने रहेगी समस्या

    जल संसाधन विभाग ने नहर मरम्मत का काम पूरा करने में कम से कम 15 दिन का समय लगने की जानकारी नगर निगम को दी है। साफ है कि इस निर्माण कार्य को पूरा होने से अधिकतम दो से तीन सप्ताह तक लग सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की किल्लत का सामना शहरवासियों को करना पड़ सकता है।

    यह भी पढ़ें- होमवर्क नहीं करने पर नर्सरी के मासूम को पेड़ से लटकाकर दी सजा, ऊपर से संचालक के बिगड़े बोल

    तालापारा में पहले दिन से उठ खड़ी है समस्या

    वार्ड 23 के पार्षद पति रामा बघेल का इस संबंध में कहना है कि हमारे क्षेत्र में 21 नवंबर से ही पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। क्योंकि क्षेत्र में बोर क्षमता के अनुरूप नहीं है। वहीं क्षेत्र के लगभग घरों में 21 नवंबर से पानी सप्लाई बाधित चल रही है। निगम के अधिकारी समस्या दूर करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रहे है।

    एक बाल्टी पानी भरने में लग रहा 15 से 20 मिनट

    जिन घरों में पानी आ रहा है, वहां पर पानी की रफ्तार इतनी धीमी है। एक सामान्य आकार के बाल्टी को भरने में ही 10 मिनट तक का समय लग जा रहा है। जबकि सुबह शाम मिलाकर दो घंटे तक पानी आता है। ऐसे में क्षमता के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है और धीरे-धीरे यह समस्या बढ़ते ही जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.