बिलासपुर में रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई 18 वर्षीय युवती, दोनों पैर कटे, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गतौरा रेलवे पुल के पास गुरुवार सुबह रेलवे लाइन पार करते समय एक युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। गंभीर रूप से घायल युवती को आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन रुकवाकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया। यहां से उसे तत्काल सिम्स ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

मस्तूरी क्षेत्र के गतौरा निवासी शिवकुमार बंजारे रोजी-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी 18 वर्षीय बेटी देविका बंजारे गुरुवार सुबह खेत में काम करने के लिए गई थी। खेत में काम पूरा करने के बाद वह घर लौट रही थी।