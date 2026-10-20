बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी 20 ई-बसें, 15 रूटों पर आसान और सस्ता होगा सफर, हाईटेक सुविधाओं से होगी लैस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर में सार्वजनिक परिवहन का नक्शा जल्द ही बदलने वाला है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत शहरवासियों को जल्द ही पर्यावरण-अनुकूल और विश्वस्तरीय सफर का तोहफा मिलने वाला है। आगामी नवंबर की शुरुआत से बिलासपुर की सड़कों पर 20 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे शहर का आवागमन पूरी तरह हाईटेक और सुगम हो जाएगा।

शहर के विभिन्न 15 रूटों में चलेगी बसें मालूम हो कि ई-बस की पहली खेप रायपुर पहुंच चुकी है। शहर स्तर पर संचालन की तैयारी का अंतिम चरण चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर प्रथम सप्ताह में सिटी बस का संचालन शुरू किया जा सकता है। जो शहर के विभिन्न 15 रूटों में चलेगी। जिससे शहरी यातायात आसान व सस्ता हो सकेगा।