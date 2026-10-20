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खत्म होगा 9.30 करोड़ किसानों का इंतजार... इस दिन आ सकती है PM Kisan की अगली किस्त, तुरंत निपटा लें ये काम

PM Kisan 24th Installment: उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों के इस सीजन में दशहरा बीतने के बाद और दीपावली से ठीक पहले किसानों के बैंक खातों में 2,000...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 04:54:20 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 04:54:20 PM (IST)
खत्म होगा 9.30 करोड़ किसानों का इंतजार... इस दिन आ सकती है PM Kisan की अगली किस्त, तुरंत निपटा लें ये काम
दीपावली पर किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात।

HighLights

  1. दीपावली पर किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात
  2. रबी फसलों की बुआई के बीच ₹2,000 का इंतजार
  3. योजना की अगली किस्त से पहले सुधार लें दस्तावेज

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त की आस लगाए बैठे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। रबी सीजन की फसलों की बुआई, उन्नत बीजों और खाद-उर्वरक की खरीदारी के बीच किसानों को इस आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार है।

ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों के इस सीजन में दशहरा बीतने के बाद और दीपावली से ठीक पहले किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है। यद्यपि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन समय-सीमा और व्यवस्था को देखते हुए इसी माह किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है।


दीपावली से पहले मिल सकती है सौगात

उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून 2026 में लाभार्थियों के खातों में भेजी गई थी। नियमानुसार चार महीने की अवधि इस माह पूरी हो रही है। केंद्र सरकार सामान्यतः किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर के किसानों को यह राशि जारी करती है। इस बार भी दिवाली के पावन अवसर पर किसानों को यह तोहफा मिलने के आसार हैं।

खाते में किस्त आने से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कई अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। यदि दस्तावेजों में जरा सी भी त्रुटि पाई जाती है, तो राशि अटक सकती है। इसलिए किस्त जारी होने से पूर्व लाभार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।

  • e-KYC का सत्यापन: बैंक खाते और योजना पोर्टल पर e-KYC की प्रक्रिया अपडेट होना आवश्यक है।

  • आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड और NPCI से सही तरीके से लिंक है।

  • भू-सत्यापन (Land Seeding): कृषि भूमि एवं राजस्व से संबंधित विवरण में कोई विसंगति या अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए।

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पोर्टल पर ऐसे जांचें अपना भुगतान स्टेटस

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर मौजूद 'Know Your Status' विकल्प का चयन करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवश्यक क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।

  • स्क्रीन पर अपने भुगतान और दस्तावेज सत्यापन की स्थिति जांचें। यदि कोई त्रुटि दिखे, तो तुरंत स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।