खत्म होगा 9.30 करोड़ किसानों का इंतजार... इस दिन आ सकती है PM Kisan की अगली किस्त, तुरंत निपटा लें ये काम

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त की आस लगाए बैठे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। रबी सीजन की फसलों की बुआई, उन्नत बीजों और खाद-उर्वरक की खरीदारी के बीच किसानों को इस आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार है।

ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों के इस सीजन में दशहरा बीतने के बाद और दीपावली से ठीक पहले किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है। यद्यपि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन समय-सीमा और व्यवस्था को देखते हुए इसी माह किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है।