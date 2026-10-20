खत्म होगा 9.30 करोड़ किसानों का इंतजार... इस दिन आ सकती है PM Kisan की अगली किस्त, तुरंत निपटा लें ये काम

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त की आस लगाए बैठे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। रबी सीजन की फसलों की बुआई, उन्नत बीजों और खाद-उर्वरक की खरीदारी के बीच किसानों को इस आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार है।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों के इस सीजन में दशहरा बीतने के बाद और दीपावली से ठीक पहले किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है। यद्यपि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन समय-सीमा और व्यवस्था को देखते हुए इसी माह किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है।
उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून 2026 में लाभार्थियों के खातों में भेजी गई थी। नियमानुसार चार महीने की अवधि इस माह पूरी हो रही है। केंद्र सरकार सामान्यतः किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर के किसानों को यह राशि जारी करती है। इस बार भी दिवाली के पावन अवसर पर किसानों को यह तोहफा मिलने के आसार हैं।
योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कई अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। यदि दस्तावेजों में जरा सी भी त्रुटि पाई जाती है, तो राशि अटक सकती है। इसलिए किस्त जारी होने से पूर्व लाभार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।
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