25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिला इनाम, 4 बड़े मामलों में सफलता पर SSP ने दिया पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गंभीर आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावी विवेचना के दम पर आरोपितों को सजा दिलाने वाले 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एसएसपी ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इन विवेचकों की ओर से न्यायालय में पेश की गई मजबूत चार्जशीट के आधार पर पाक्सो, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों में आरोपितों को 20 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई।

एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि पुलिस की विवेचना में वैज्ञानिक तरीकों और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण माना गया। विशेष और फास्ट ट्रैक अदालतों में गंभीर मामलों को मजबूती से प्रस्तुत करने वाले विवेचकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया।