मां ने ही 1.80 लाख में बेच दिया था अपना 3 माह का मासूम, पश्चिम बंगाल से पुलिस ने किया बरामद

जशपुरनगर नईदुनिया प्रतिनिधि: पैसे के लालच मे तीन माह के मासूम बच्चे माँ ने ही एक दलाल को 1.80 लाख मे बेचा था। पुलिस ने बच्चे को पश्चिम बंगाल से संरक्षित करते हुए माँ सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। एएसपी राकेश पाटनवार ने बताया कि कुनकुरी थाना क्षेत्र की रहवासी प्रार्थीया ने 12 अगस्त 2026 शिकायत मे बताया था कि उनके पुत्र शंकर चौहान की मृत्यु के बाद यशोदा यादव उनके साथ रह रही थी।

यशोदा ने 18 दिसंबर 2025 को बच्चे को जन्म दिया था, जिसे कथित तौर पर मार्च 2026 में बेच दिया गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुनकुरी पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 143(4) व 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जाँच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी सुकरु आलम उर्फ बंगाली को गिरफ्तार किया।