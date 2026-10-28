छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डीजीपी को फटकार, पैरोल से फरार 32 कैदियों पर मांगा जवाब, देना होगा हलफनामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हुए 32 कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए, इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मांगी है। स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के बाद अब मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें सभी 32 फरार कैदियों के वर्तमान ठिकाने और उनकी स्थिति के साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस से किए गए पत्राचार का ब्योरा भी देना होगा।

26 फरवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र में बताया गया था कि 40 फरार कैदियों में से दो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके बाद 31 जनवरी 2026 तक एक और कैदी की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई और 37 कैदियों के फरार होने की बात कही गई।