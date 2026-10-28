बिलासपुर में 25 बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त.. खेत में घुसी, एक मासूम गंभीर; बच्चों में मची चीख पूकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र के कडार में बुधवार दोपहर फोलिएज पब्लिक स्कूल की बस से हादसा हो गया। बस में घटना के समय करीब 25 बच्चे सवार थे। हादसा कड़ार के पास नेशनल हाईवे से लगभग दो किलोमीटर अंदर हुआ। घटना में एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। स्वजन उसे अस्पताल लेकर गए हैं। घटना की सूचना पर चकरभाठा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक पूछताछ में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है।

चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कड़ार में संचालित फोलिएज पब्लिक स्कूल में आसपास के कई गांव के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को लाने और पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। बुधवार की दोपहर छुट्टी के बाद स्कूल की बस से बच्चों को घर पहुंचाया जा रहा था। तभी कड़ार के पास तेज रफ्तार बस सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी।