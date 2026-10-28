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बिलासपुर में 25 बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त.. खेत में घुसी, एक मासूम गंभीर; बच्चों में मची चीख पूकार

हादसे के वक्त बस में 25 बच्चे सवार थे, जिनमें से एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 08:11:01 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 08:11:01 PM (IST)
बिलासपुर में 25 बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त.. खेत में घुसी, एक मासूम गंभीर; बच्चों में मची चीख पूकार
हादसे के बाद सड़क पर बिलखते बच्चे और खेत में घुसी बस

HighLights

  1. बिलासपुर के कड़ार में फोलिएज स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त।
  2. 25 बच्चे सवार थे, एक गंभीर रूप से घायल।
  3. ग्रामीणों ने संभाला, स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र के कडार में बुधवार दोपहर फोलिएज पब्लिक स्कूल की बस से हादसा हो गया। बस में घटना के समय करीब 25 बच्चे सवार थे। हादसा कड़ार के पास नेशनल हाईवे से लगभग दो किलोमीटर अंदर हुआ। घटना में एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। स्वजन उसे अस्पताल लेकर गए हैं। घटना की सूचना पर चकरभाठा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक पूछताछ में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है।

चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कड़ार में संचालित फोलिएज पब्लिक स्कूल में आसपास के कई गांव के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को लाने और पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। बुधवार की दोपहर छुट्टी के बाद स्कूल की बस से बच्चों को घर पहुंचाया जा रहा था। तभी कड़ार के पास तेज रफ्तार बस सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी।


इससे बच्चों में चीख पूकार मच गई। इधर सड़क से गुजर रहे लोगों ने बच्चों को तत्काल बस से उतारकर सांत्वना दी। साथ ही इसकी सूचना चकरभाठा पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि हादसे में एक बच्चे को गंभीर चोटे आई है। जिसे स्वजन निजी अस्पताल ले गए हैं। घटना की सूचना पर चकरभाठा पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों की जानकारी लेकर पुलिस की टीम लौट गई है। घायल बच्चे की जानकारी जुटाई जा रही है।

स्कूल प्रबंधन पर लगे लापरवाही के आरोप

घटना के दौरान मौके पर गांव के संजय कौशिक, ईश्वर कौशिक, सुमित निर्णेजक, शुभम कौशिक, बसदेव साहू, राजेश दुबे, संजु साहू, ईश्वर शर्मा, सागर दास, कोमल निर्मालकर और करण वर्मा मौजूद थे। गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन छात्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार लापरवाही बरत रही है। स्कूल प्रबंधन बार बार बस का ड्राइवर बदल रहा है। इसके चलते नए ड्राइवर को सड़क और ट्रैफिक की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं रहती। वहीं, बुधवार को बस का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चला रहा था। इसके कारण हादसा हुआ।

सहमे रहे बच्चें, गांव वालों ने संभाला

गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल से निकलते ही ड्राइवर तेज गति से वाहन चला रहा था। इसके चलते बस के बच्चे पहले ही डरे हुए थे। गांव से निकलते ही तेज रफ्तार बस सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। इससे बच्चों में चीख पुकार मच गई। छोटे बच्चे रोने लगे। सड़क से गुजर रहे लोगों ने तत्काल बच्चों को बस से उतारा। इसके बाद गांव के लोग उन्हें संभालते नजर आए।

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