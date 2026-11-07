नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। धनतेरस पर शुक्रवार को बिलासपुर के बाजारों में ऐसी धनवर्षा हुई कि समृद्धि के सारे पुराने पैमाने पीछे छूट गए। सराफा बाजार ने पहली बार शतक का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया, तो आटोमोबाइल सेक्टर में 1800 दोपहिया और चारपहिया वाहनों की बुकिंग व डिलीवरी ने नई रफ्तार दर्ज की। स्टील, इलेक्ट्रानिक्स और कपड़ा बाजार भी खरीदारों से गुलजार रहे।

परंपरा का उत्साह ऐसा कि दो लाख से अधिक महिलाओं ने शुभता के प्रतीक झाड़ू खरीदे। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर एआई स्मार्टफोन और नई गाड़ियों तक हर तरफ खरीदारी की चमक रही। 400 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार हुआ। यह सिर्फ धनतेरस की खरीदारी नहीं, शहर के बाजारों की अब तक की सबसे बड़ी कारोबारी उपलब्धियों में से एक बन गई।

धनतेरस के बाजार का आकलन करें तो इस बार खरीदारी का मिजाज पिछले वर्षों से कहीं अधिक व्यापक नजर आया। सराफा बाजार में ग्राहकों ने सोने के हल्के आभूषण, चांदी के सिक्के व बिस्किट और उपहार वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी। स्टील बाजार में रसोई के उपयोगी सामान के साथ आकर्षक डिनर सेट की मांग रही। इलेक्ट्रानिक्स में स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और एआई आधारित मोबाइल फोन की पूछपरख रही। आटोमोबाइल कारोबार में दोपहिया और चारपहिया दोनों श्रेणियों में ग्राहकों का उत्साह दिखाई दिया। 1800 बाइक और कारों की बुकिंग व डिलीवरी हुई। कपड़ा बाजार में दीपावली के साथ शादी के सीजन की तैयारी ने खरीदारी को और गति दी। साड़ी, सूट, लहंगा, रेडीमेड और बच्चों के कपड़े खूब पसंद किए गए।