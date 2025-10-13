PM Kisan Yojana: 531 नाबालिग ले रहे थे किसान सम्मान निधि, KYC से हुआ खुलासा, नहीं मिलेगी 21वीं किस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिले में आधार व राशन कार्ड अपडेट बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में 531 ऐसे लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 2018 से अब तक नाबालिगों के खातों में 10 लाख 62 हजार से अधिक की राशि नियम विरुद्ध तरीके से भेजी जा चुकी है। अब कृषि विभाग इन सभी खातों को नियम के अनुसार बंद करने की तैयारी कर रहा हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का किसान होना और 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना अनिवार्य है। 20वीं किस्त जारी होने के बाद जब केंद्र सरकार हितग्रहियों की अपडेट सूची जारी की तो पता चला कि बिलासपुर जिले में 531 नाबालिगों का पंजीयन कर उन्हें योजना का लाभ दिया गया।