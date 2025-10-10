Bilaspur की अनोखी लव स्टोरी... 75 वर्षीय दादू ने 45 वर्षीय आरती संग रचाई शादी, शामिल हुए बहू, नाती-पोते

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के चिंगराजपारा में 75 वर्षीय दादूराम गंधर्व ने 45 वर्षीय आरती त्रिवेदी संग सात फेरे लिए। अपने से 30 साल छोटी महिला से प्रेम विवाह दादूराम ने उसी मंदिर में किया, जिसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी की याद में बनाया था। इस शादी में खास बात यह रही की नातिन, पोते व बहू भी शामिल हुए।

प्रेम-प्रसंग को शादी में बदला लाल जोड़े में सजी 45 वर्षीय आरती और 75 वर्षीय दादूराम ने गुरुवार को दो साल पुराने प्रेम संबंध को पहचान दी। उन्होंने आरती संग सात फेरे लेकर दोबारा दांपत्य जीवन में प्रवेश किया। इस शादी को देखकर मोहल्ले वाले पहले तो चौंके, लेकिन बाद में खुशी और तालियों से दंपति का स्वागत किया। दूल्हा बने दादूराम व दुल्हनिया बनी आरती ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।