Bhopal में पटाखों पर बैन... दुकानदारों को बेचने पर होगी जेल, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का होगा इस्तेमाल

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 09:55:42 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 09:55:42 PM (IST)
    1. सात जगह लगेंगी एक हजार दुकानें, दमकलें रहेंगी मौजूद
    2. एसडीएम, पुलिस और अन्य अधिकारियों की टीम करेगी जांच
    3. थोक पटाखा कारोबारियों को सुरक्षा को लेकर दी समझाइश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में दीपावली के मद्देनजर लगने वाले थोक व फुटकर पटाखा बाजार में सिर्फ ग्रीन पटाखा ही बेचे जाएंगे। यदि प्रतिबंधित पटाखे बेचे गए तो कारोबारी पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी थोक व फुटकर कारोबारी आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम दुकानों पर करें, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। यह निर्देश शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में पटाखा कारोबारियों और अधिकरियों के साथ हुई बैठक के दौरान एडीएम प्रकाश नायक ने दिए हैं।

    सात जगह लगेंगी एक हजार दुकानें

    बैठक में विस्फोटक नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, नगर निगम, बिजली विभाग, एसडीएम, तहसीलदार सहित पटाखा कारोबारी उपस्थित थे। शहर में सात स्थानों पर करीब एक हजार फुटकर पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। इनकी निगरानी एसडीएम के साथ पुलिस अधिकारी, फायर अमला और नगर निगम के अधिकारी शामिल रहेंगे। आने वाले दिनों में सभी पटाखा दुकानों की जांच की जाएगी। अगर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हुए तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।


    अधिकारियों की टीम करेगी जांच

    अपर कलेक्टर ने बताया कि एसडीएम और टीमें स्थायी और स्थायी पटाखा दुकानों की निगरानी करेंगे। संत हिरदाराम नगर एसडीएम रविशंकर राय अपनी टीम के साथ हलालपुर पटाखा बाजार, करोंद, गोदाम ग्राम जमुनिया छीर, सनसिटी गार्डन के पीछे, माधव आश्रम, केजी फुटकर बाजार संत हिरदाराम नगर, गांधीनगर और करोंद का निरीक्षण करेंगे। इसी तरह अन्य एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की दुकानों पर भी नजर रखेंगे।

    एसडीएम निरंतर रखेंगे नजर

    एसडीएम शहर दीपक पांडे अपनी टीम के साथ शाहजहांनी पार्क, एसडीएम प्रकाशचंद पांडे कोलार की सभी पटाखा दुकान, हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया हुजूर तहसील क्षेत्रों की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। वहीं गोविंदपुरा में रवीश श्रीवास्तव द्वारा भेल, जंबूरी, आनंद नगर, भानपुर, गोविंदपुरा, एमपीनगर में लक्ष्मीकांत खरे द्वारा मिसरोद रोड, एमपी नगर और टीटी नगर एसडीएम अर्चना रावत शर्मा द्वारा टीटी नगर दशहरा मैदान में लगने वाली पटाखा दुकानों का निरीक्षण करेंगी।

    180 दुकानों के लिए जगह नहीं हुई तय

    संत हिरदाराम नगर दहशरा मैदान और बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में लगने वाली कुल 180 फुटकर पटाखा दुकानों को लेकर जगह तय नहीं हो सकी है। बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारी लगातार कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम से मिल रहे हैं लेकिन उनके लिए जगह चिह्नित नहीं हो सकी है। वहीं इस बार संत हिरदाराम नगर के कारोबारियों को भी जगह आवंटित नहीं की जा सकी है। ऐसे में हलालपुर स्थित थोक बाजार में खरीददारों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।

    कारोबारियों को करना होगा गाइडलाइन का पालन

    टीन शेड में बिकेंगे पटाखे

    दुकान में रखना पड़ेगा फायर एक्सटिंग्विशर

    रखनी पड़ेंगी रेत की बाल्टियां

    बिजली की वायरिंग नई होनी चाहिए

    दो अस्थाई दुकानों में कम से कम तीन मीटर की दूरी रहेगी

    आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए

    शहर में फुटकर दुकानों की अनुमानित संख्या

    स्थान - दुकानें

    हुजूर - 64

    कोलार - 180

    बैरसिया - 188

    बैरागढ़ - 110

    गोविंदपुरा - 190

    शहर - 120

    टीटीनगर - 80

    कुल - 932

    पुलिस अधिकारी और व्यापारियों ने क्या कहा?

    कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि लालघाटी, हलालपुर सहित अन्य रहवासी क्षेत्रों में स्थित स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने की हिदायत दी गई है, यदि दुकानों पर अनियमितता मिली तो लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।

    थोक पटाखा एसोसिएशन अध्यक्ष आसनदास चंदनानी ने कहा कि एसडीएम जल्द से जल्द फुटकर कारोबारियों के लाइसेंस जारी करें, जिससे थोक दुकानों पर भीड़ नहीं रहेगी। इसके साथ पटाखों का भंडारण भी कम हो जाएगा।

