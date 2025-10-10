Bhopal में पटाखों पर बैन... दुकानदारों को बेचने पर होगी जेल, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का होगा इस्तेमाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में दीपावली के मद्देनजर लगने वाले थोक व फुटकर पटाखा बाजार में सिर्फ ग्रीन पटाखा ही बेचे जाएंगे। यदि प्रतिबंधित पटाखे बेचे गए तो कारोबारी पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी थोक व फुटकर कारोबारी आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम दुकानों पर करें, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। यह निर्देश शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में पटाखा कारोबारियों और अधिकरियों के साथ हुई बैठक के दौरान एडीएम प्रकाश नायक ने दिए हैं।

सात जगह लगेंगी एक हजार दुकानें बैठक में विस्फोटक नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, नगर निगम, बिजली विभाग, एसडीएम, तहसीलदार सहित पटाखा कारोबारी उपस्थित थे। शहर में सात स्थानों पर करीब एक हजार फुटकर पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। इनकी निगरानी एसडीएम के साथ पुलिस अधिकारी, फायर अमला और नगर निगम के अधिकारी शामिल रहेंगे। आने वाले दिनों में सभी पटाखा दुकानों की जांच की जाएगी। अगर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हुए तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

अधिकारियों की टीम करेगी जांच अपर कलेक्टर ने बताया कि एसडीएम और टीमें स्थायी और स्थायी पटाखा दुकानों की निगरानी करेंगे। संत हिरदाराम नगर एसडीएम रविशंकर राय अपनी टीम के साथ हलालपुर पटाखा बाजार, करोंद, गोदाम ग्राम जमुनिया छीर, सनसिटी गार्डन के पीछे, माधव आश्रम, केजी फुटकर बाजार संत हिरदाराम नगर, गांधीनगर और करोंद का निरीक्षण करेंगे। इसी तरह अन्य एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की दुकानों पर भी नजर रखेंगे। एसडीएम निरंतर रखेंगे नजर एसडीएम शहर दीपक पांडे अपनी टीम के साथ शाहजहांनी पार्क, एसडीएम प्रकाशचंद पांडे कोलार की सभी पटाखा दुकान, हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया हुजूर तहसील क्षेत्रों की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। वहीं गोविंदपुरा में रवीश श्रीवास्तव द्वारा भेल, जंबूरी, आनंद नगर, भानपुर, गोविंदपुरा, एमपीनगर में लक्ष्मीकांत खरे द्वारा मिसरोद रोड, एमपी नगर और टीटी नगर एसडीएम अर्चना रावत शर्मा द्वारा टीटी नगर दशहरा मैदान में लगने वाली पटाखा दुकानों का निरीक्षण करेंगी।