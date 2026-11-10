बिलासपुर हरदीकला में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, युवक पर चापड़ से हमला कर किया घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम हरदीकला टोना में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। गुटखा-पान मसाला खरीदने के लिए दुकान पर रुके युवक और उसके साथियों से तीन युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक आरोपित ने कमर के पीछे छिपाकर रखा नारियल काटने वाला चापड़ निकालकर युवक पर हमला कर दिया।

बचाव के लिए युवक ने हाथ आगे किया तो चापड़ उसके बाएं हाथ की हथेली में लगा। इससे अंगूठे और उंगलियों के बीच गहरा घाव हो गया। घायल को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।