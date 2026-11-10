बिलासपुर तखतपुर रोड पर पेण्डारी के पास तेज रफ्तार कार पलटी, 32 वर्षीय युवक की मौत हुई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर-तखतपुर रोड पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। सकरी क्षेत्र के पेण्डारी गांव के पास हुए इस हादसे में कार सवार 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दोनों को सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।

सिविल लाइन क्षेत्र के कस्तूरबा नगर निवासी प्रेम सिंह ठाकुर (32) पिता दिलीप सिंह ठाकुर सोमवार सुबह कार में सवार होकर तखतपुर की ओर जा रहे थे। कार को राजेश सोनवानी चला रहे थे। दोनों बिलासपुर से निकले थे। सुबह करीब 7:30 बजे उनकी कार पेण्डारी गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार सवार प्रेम सिंह ठाकुर और चालक राजेश सोनवानी दोनों को चोटें आईं।