नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: स्कूल और कालेज के सांस्कृतिक मंच पर अब छत्तीसगढ़ी लोकधुनों की गूंज सुनाई देगी। अमेरिका में रहकर अपनी माटी की भाषा और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे बिलासपुर जिले के चिल्हाटी निवासी नीरज शर्मा ने अपने संगीत चैनल दुवारी के माध्यम से ‘झूम ले संगवारी’ प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्कूल और कालेज के विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति देकर प्रदेश की लोकसंस्कृति को नया मंच दे सकेंगे।

नीरज शर्मा और उनके छोटे भाई पंकज शर्मा की संगीत यात्रा बचपन से शुरू हुई। पिता विजय शर्मा गांव में रामायण गायन करते थे। घर में हारमोनियम बजाने, गायन और बांसुरी वादन का माहौल रहा। इसी प्रेरणा से दोनों भाइयों ने संगीत को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।