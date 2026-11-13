"जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं": कोयला मजदूर ने 38 साल की मेहनत से बंजर जमीन को बनाया हरित स्वर्ग

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: कभी बंजर और वीरान पड़ी जमीन पर हरियाली का संसार बसाने के लिए एक सेवानिवृत्त कोयला मजदूर ने अपनी जिंदगी के 38 साल और जीवनभर की कमाई लगा दी। पांच एकड़ में फैले इस हरित परिसर में आज आम, कटहल, नारियल, लीची, काजू, रुद्राक्ष, पीपल, बरगद सहित विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ लहलहा रहे हैं।

साथ ही यहां श्री संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर भी स्थापित है। खान प्रभावित ग्राम करमपुर स्थित इस स्थल को श्री पवनपुत्र ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने की पहल अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गई है। पर्यावरण संरक्षण को बनाया जीवन का मिशन खास बात यह है कि प्रशासनिक जांच में भी यहां लगभग 500 वृक्षों के होने और ग्रामीणों की सहमति की पुष्टि हुई है। अब इसके विकास की उम्मीद जिला प्रशासन के माध्यम से सीएसआर मद से प्रस्ताव भेजे जाने पर टिकी है। ग्राम करमपुर निवासी 63 वर्षीय सेवानिवृत्त कोयला खान मजदूर राजेन्द्र कुमार दुबे ने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनका कहना है कि लगभग 38 वर्षों से वे लगातार इस बंजर भूमि पर पौधारोपण और संरक्षण का कार्य कर रहे हैं।