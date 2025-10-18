मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नशे में धुत्त शिक्षक ने स्कूल में की ऐसी हरकत कि बच्चे-शिक्षिकाएं सब सहम गए, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

    बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला सोम में एक शिक्षक नशे की हालत में धूत्त होकर पहुंच गए। नशे की हालत में बच्चों और अन्य शिक्षकों से गाली-गलौच करने लगे। इतना ही नहीं शर्ट उतारकर बच्चों के सामने बैठ गए। ऐसी हरकतों से बच्चे डर गए। वीडियो वायरल होने के आद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:12:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:14:27 PM (IST)
    नशे में धुत्त शिक्षक ने स्कूल में की ऐसी हरकत कि बच्चे-शिक्षिकाएं सब सहम गए, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड
    नशे की हालत में स्कूल पहुंचा शिक्षक (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पढ़ाने के लडखडा रही थी जुबान,बच्चो से कर रहे थे गाली गलौज
    2. बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठ गया शिक्षक
    3. वीडियो वायरल होने पर जांच के बाद नशेड़ी शिक्षक निलम्बित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक और घटना मस्तूरी ब्लॉक से सामने आई है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम सोन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का नशे में घूत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में क्लासरूम के अंदर महिला शिक्षकों और मासूम बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलम्बित करक दिया हैं।

    जानाकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला सोम में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप 14 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। स्कूल में पहुंचते ही नशेडी शिक्षक बदतमीजी पर उतर आया। उसने स्टाफ से गाली-गलौज की और क्लास के दौरान बच्चों के सामने ही अभद्र व्यवहार किया। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि शिक्षक की जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही है और वह ठीक से खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है।


    स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, यह शिक्षक अक्सर शराब पीकर ही स्कूल आता है और बच्चों को गाली-गलौज व मारपीट करता है। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया है। शिक्षा विभाग ने इस कृत्य को अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप को निलंबित कर दिया गया हैं।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब नहीं चाहिए ऋण पुस्तिका, लोगों को मिलेगी राहत

    दो सदस्यीय टीम ने की मामले की जांच

    वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य शिवराम टंडन और सुनील दत को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। दोनों ने स्कूल में जाकर बच्चो व महिला शिक्षकों से बात की वायरल वीडियो जांच में सही पाया गया। घटना सही पाए जाने दो सदस्ययी टीम की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप को तत्काल निलम्बित कर दिया हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.