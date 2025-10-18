नशे में धुत्त शिक्षक ने स्कूल में की ऐसी हरकत कि बच्चे-शिक्षिकाएं सब सहम गए, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक और घटना मस्तूरी ब्लॉक से सामने आई है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम सोन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का नशे में घूत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में क्लासरूम के अंदर महिला शिक्षकों और मासूम बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलम्बित करक दिया हैं।

जानाकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला सोम में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप 14 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। स्कूल में पहुंचते ही नशेडी शिक्षक बदतमीजी पर उतर आया। उसने स्टाफ से गाली-गलौज की और क्लास के दौरान बच्चों के सामने ही अभद्र व्यवहार किया। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि शिक्षक की जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही है और वह ठीक से खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है।