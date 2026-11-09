नशे में पत्नी को पीटने और घर से निकालने वाला पति खुद नहीं मांग सकता तलाक: हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शराब और अन्य नशे की हालत में पत्नी से मारपीट और गाली-गलौज करने वाला पति अपने ही गलत व्यवहार का लाभ उठाकर तलाक नहीं ले सकता। पत्नी यदि प्रताड़ना के कारण अलग रह रही है तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महासमुंद के एक वैवाहिक विवाद में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पत्नी की अपील स्वीकार कर फैमिली कोर्ट से मिली तलाक की डिक्री निरस्त कर दी है।

न्यायमूर्ति पीपी साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की पीठ ने वर्षा साहू की अपील पर फैसला सुनाया। महासमुंद फैमिली कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को पति राजेश कुमार साहू की याचिका मंजूर करते हुए क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक दिया था। पत्नी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्षा और राजेश की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। 22 नवंबर 2020 को उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ।

पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पति शराब, गांजा और अन्य नशे का आदी था। नशे की हालत में गाली-गलौज और मारपीट करता था। अक्टूबर 2018 में मारपीट से उसके सिर में चोट आई थी और आठ टांके लगे थे। गर्भावस्था के दौरान भी उसे उचित देखभाल नहीं मिली।

पति का आरोप था कि पत्नी शादी के कुछ महीने बाद ही अलग रहने की मांग करने लगी और उसके माता-पिता से विवाद करती थी। वह उस पर महासमुंद तबादला कराने का दबाव बनाती थी। सितंबर 2022 से वह बेटे के साथ मायके में रह रही है और बार-बार समझाने के बाद भी ससुराल लौटने को तैयार नहीं हुई। पति ने इसी आधार पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाकर तलाक मांगा था।

पत्नी के अनुसार, अक्टूबर 2020 में पति की मारपीट के बाद उसने 112 पर सूचना दी थी। जमुल थाने में अपराध दर्ज हुआ और उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। बाद में समझौते के आधार पर मामला बंद हुआ। उसने कहा कि पति का व्यवहार सुधरने पर वह आज भी उसके साथ रहने को तैयार है।

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फैमिली कोर्ट के फैसले में विरोधाभास

हाई कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने खुद माना था कि पति नशे का सेवन करता था और पत्नी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। पति की मां ने भी गवाही में बेटे के नशे की लत और पत्नी से विवाद व मारपीट की बात स्वीकार की थी। चिकित्सकीय दस्तावेज में भी 14 अक्टूबर 2020 को मारपीट का मामला दर्ज था। फैमिली कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पत्नी के अलग रहने के पीछे पर्याप्त कारण थे और पति परित्याग का आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बावजूद उसी अलग रहने को पति के प्रति क्रूरता मानकर तलाक दे दिया। हाई कोर्ट ने इसे परस्पर विरोधाभासी और गलत निष्कर्ष माना।

अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता पति

हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में क्रूरता तय करने के लिए पूरे साक्ष्य और परिस्थितियों का एक साथ मूल्यांकन जरूरी है। किसी एक कथन या घटना को अलग करके निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि पति के व्यवहार और मारपीट के कारण पत्नी को अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो उसके अलग रहने को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने वाला पति अपने ही गलत आचरण का लाभ उठाकर तलाक की मांग नहीं कर सकता।

आदत सुधारने पर पत्नी साथ रहने तैयार, इसलिए तलाक का आधार नहीं

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, अशोक कुमार जैन बनाम सुमति जैन और चेतन दास बनाम कमला देवी के फैसलों का भी उल्लेख किया। खंडपीठ ने माना कि पत्नी ने स्पष्ट कहा था कि पति अपना व्यवहार सुधार ले तो वह वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने को तैयार है। ऐसे में तलाक देने का आधार नहीं बनता। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का 27 नवंबर 2024 का फैसला और तलाक की डिक्री निरस्त कर दी।