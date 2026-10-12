बिलासपुर में लिफ्टमैन पिता की अनूठी पाठशाला, फर्श पर गढ़ रहे बेटे का भविष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में लगी लिफ्ट के दरवाजे के पास वात्सल्य और संघर्ष की अनूठी पाठशाला चल रही है। समाज कल्याण विभाग के पास लगी लिफ्ट के दिव्यांग चालक बाहुरन धुरी ड्यूटी के साथ अपने पांच वर्षीय बेटे कृष का भविष्य संवार रहे हैं। लिफ्ट खाली होते ही वे फर्श पर बैठकर बेटे को क-क, ख-ख सिखाने में जुट जाते हैं।

शासकीय भवनों की भागदौड़ के बीच पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग का यह दृश्य हर आने-जाने वाले का हृदय छू लेता है। समाज कल्याण विभाग के पास लगी लिफ्ट के संचालक बाहुरन धुरी स्वयं दिव्यांग हैं, मगर उनका हौसला बुलंद है। उनका पांच वर्षीय बेटा कृष केजी-2 का छात्र है। सीमित संसाधनों और उचित देखरेख के अभाव में बाहुरन उसे अपने साथ ही कम्पोजिट बिल्डिंग कार्यालय ले आते हैं।

दिनभर आगंतुकों को लिफ्ट से ऊपर-नीचे पहुंचाने की व्यस्तता रहती है। जैसे ही लिफ्ट में लोगों की आवाजाही थमती है, बाहुरन तुरंत किनारे फर्श पर गत्ता बिछाकर बैठ जाते हैं। वे अपने नन्हे बेटे की पुस्तक कापी खोलकर पेंसिल पकड़ाते हैं और क-ख-ग-घ व ए, बी, सी, डी सिखाने लगते हैं। विभिन्न विभागों में काम से आने वाले लोग जब एक दिव्यांग पिता को अभावों के बीच इतनी शिद्दत से बच्चे को पढ़ाते देखते हैं, तो उनका सीना गर्व से भर जाता है। लिफ्ट के पास चल रही यह अनूठी पढ़ाई व्यवस्था एक पिता के संघर्ष की जीती-जागती मिसाल पेश करती है। बाहुरन का यह जज्बा साबित करता है कि गरीबी और शारीरिक अक्षमता कभी संतान के बेहतर भविष्य की राह में रोड़ा नहीं बन सकती।