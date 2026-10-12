बिलासपुर से कोलकाता के लिए उड़ान फिर से शुरू, रविवार शाम के बजाय दोपहर में दिल्ली जाएगी फ्लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एलायंस एअर ने विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल में दो अहम बदलाव किए गए हैं। कोलकाता के लिए करीब डेढ महीने से बंद विमान सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। वहीं, रविवार को दिल्ली के लिए शाम को संचालित होने वाली उड़ान अब दोपहर में मिलेगी।

नया शेड्यूल 25 अक्टूबर से लागू होकर 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत बिलासपुर से दिल्ली, अंबिकापुर, प्रयागराज और कोलकाता के लिए सप्ताह के अलग-अलग दिनों में विमान सेवाएं निर्धारित की गई हैं। कोलकाता की उड़ान दोबारा शुरू होने से यात्रियों को इस शहर के लिए हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि रविवार को दिल्ली जाने वाली उड़ान के समय में बदलाव से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना नए समय के अनुसार बनानी होगी। जारी शेड्यूल के अनुसार दिल्ली-बिलासपुर-अंबिकापुर-दिल्ली उड़ान सोमवार और बुधवार को संचालित होगी।

सोमवार को दिल्ली से विमान सुबह 8:20 बजे रवाना होकर 10:55 बजे बिलासपुर पहुंचेगा। इसके बाद 11:20 बजे बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान भरेगा और दोपहर 12:05 बजे पहुंचेगा। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए विमान दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर 3 बजे पहुंचेगा। इसी तरह बुधवार को दिल्ली से विमान सुबह 8 बजे रवाना होकर 10:35 बजे बिलासपुर पहुंचेगा। बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान सुबह 11 बजे निर्धारित है। इसके बाद 12:10 बजे अंबिकापुर से दिल्ली से उड़ान भरेगा और वहां 14:40 बजे पहुंचेगा। यह भी पढ़ें- 5 साल के बच्चे की मां पर अपहरण का केस, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक प्रयागराज के लिए भी उड़ान सुविधा शेड्यूल में शुक्रवार और रविवार को बिलासपुर-प्रयागराज-दिल्ली तथा दिल्ली-प्रयागराज-बिलासपुर रूट पर उड़ानों का संचालन निर्धारित किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली से विमान सुबह 8 बजे उड़ान भरकर 10:35 बजे बिलासपुर पहुंचेगा। इसके बाद बिलासपुर से प्रयागराज के लिए सुबह 11 बजे उड़ान निर्धारित है, जो दोपहर 12:15 बजे पहुंचेगी। प्रयागराज से दिल्ली के लिए विमान दोपहर 12:40 बजे रवाना होकर 2:30 बजे पहुंचेगा। इसी तरह रविवार को दिल्ली से प्रयागराज के लिए सुबह 8 बजे उड़ान होगी।

प्रयागराज से विमान सुबह 10:15 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होकर 11:35 बजे पहुंचेगा। इसके बाद बिलासपुर से दिल्ली के लिए दोपहर 12 बजे विमान रवाना होगा, जो 2:40 बजे पहुंचेगा। इसी समय में बदलाव हुआ है। यह विमान बिलासपुर से शाम उड़ता था। कोलकाता की उड़ान शुक्रवार और रविवार को विंटर शेड्यूल में बिलासपुर-कोलकाता के बीच शुक्रवार और रविवार को विमान सेवा निर्धारित की गई है। शुक्रवार को कोलकाता से विमान सुबह 11:40 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगा। इसके बाद बिलासपुर से दोपहर 1:55 बजे उड़ान भरकर शाम 4:10 बजे कोलकाता पहुंचेगा। रविवार को कोलकाता से विमान सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 11:15 बजे बिलासपुर पहुंचेगा। वापसी में बिलासपुर से सुबह 11:40 बजे उड़ान भरकर विमान दोपहर 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेगा। बिलासपुर को नहीं मिली नई उड़ान, समिति नाराज हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति और बिलासपुर की जनता के लगातार विरोध के बाद बिलासपुर से कोलकाता की उड़ान को बहाल तो कर दिया गया है। लेकिन बिलासपुर को कोई नई उड़ान नहीं सुविधा नहीं दी गई है। जिसकी आलोचना करते हुए समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पहले से ही सर्व सुविधायुक्त रायपुर एयरपोर्ट को हैदराबाद और नई दिल्ली की दो नई सब्सिडी वाली उड़ानें दी है। रायपुर से दिल्ली के लिए दिन में पहले से ही छह उड़ान चल रही है और रायपुर से हैदराबाद के लिए भी तीन उड़ने उपलब्ध है। इसके बावजूद सरकार की अनुशंसा पर और सब्सिडी दिए जाने पर रायपुर से रीवा होकर दिल्ली सप्ताह में तीन दिन और रायपुर से जगदलपुर होकर हैदराबाद सप्ताह में तीन दिन उड़ान एलायंस एअर चलाएगा।