बिलासपुर आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला उजागर, गैर-कर्मचारियों के हवाले रहे गोपनीय दस्तावेज और कैशबुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आबकारी विभाग के कार्यालय में विभागीय कर्मचारी नहीं होने के बावजूद दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों से महत्वपूर्ण विभागीय काम कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके एक लिपिक और नगर सैनिक को कार्यालय के गोपनीय दस्तावेज, कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड, कैशबुक और शराब दुकानों से जुड़े वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी को जांच सौंपी गई है।

शिकायत में कहा गया है कि आबकारी विभाग से पांच साल पहले सेवानिवृत्त हुए बंशीलाल यादव को कार्यालय में कैशबुक, स्थापना शाखा, सर्विस बुक, बैंक गारंटी और कर्मचारियों के लेन-देन से जुड़े रिकार्ड के रखरखाव का काम दिया गया था। आरोप है कि विभागीय अधिकारी उन्हें अपनी जेब से भुगतान कर काम करा रहे थे। इसी तरह सेवानिवृत्त नगर सैनिक मथुरा कौशिक को अहाता और शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क जमा करने से संबंधित काम सौंपा गया था। इन कार्यों में शराब दुकानों से पैसे की वसूली और बैंक गारंटी से जुड़े काम भी शामिल बताए गए हैं।