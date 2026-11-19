नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के उस्लापुर स्थित साईनगर कुआंपारा क्षेत्र से एक विवाहिता अपनी दो मासूम बेटियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। महिला का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है।

काम से लौटा पति तो घर में मिला ताला पीड़ित पति संतदास मानिकपुरी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वे हलवाई का काम करते हैं। घटना वाले दिन 6 नवंबर की दोपहर करीब दो बजे वे काम के सिलसिले में ग्रैंड अंबा होटल गए हुए थे। उस समय घर पर उनकी पत्नी रेखा मानिकपुरी और दोनों बेटियां-हीना (12 वर्ष) तथा भूमि (6 वर्ष) मौजूद थीं।