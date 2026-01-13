नाश्ते की रिक्वेस्ट पड़ी भारी, सीयू कैंपस में मेस कर्मचारी ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी दो भाई गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के मेस में आलुगुंडा को लेकर हुए विवाद में कर्मचारी ने चाकू लेकर छात्र को मारने दौड़ाया। इस हमले में छात्र किसी तरह बच गया। इसके बाद छात्र ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया है। सीयू के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले हर्ष अग्रवाल ने मारपीट की शिकायत की है। छात्र ने बताया कि वह मेस कमेटी का सदस्य है।

दो भाई गिरफ्तार रविवार की शाम वे सीयू परिसर स्थित मेस का निरीक्षण पहुंचे थे। इसी दौरान आलुगुंडा को लेकर उन्होंने मेस के कर्मचारियों से शिकायत की। उसने छात्र की शिकायत को सुनने के बजाए कर्मचारी छात्र से ही हुज्जतबाती करने लगे। इसका विरोध करने पर दीपक केंवट, दीपेन्द्र केंवट चाकू लेकर हर्ष को मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह बचकर भागे छात्र ने पूरे मामले की शिकायत कोनी थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है।