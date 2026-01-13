मेरी खबरें
    By sarfraj memonEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 04:59:32 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 04:59:32 PM (IST)
    नाश्ते की रिक्वेस्ट पड़ी भारी, सीयू कैंपस में मेस कर्मचारी ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी दो भाई गिरफ्तार
    सीयू कैंपस में मेस कर्मचारी ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया।

    1. गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल
    2. मेस कर्मचारी ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया
    3. हॉस्टल के सामने हुआ छात्र पर जानलेवा हमला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के मेस में आलुगुंडा को लेकर हुए विवाद में कर्मचारी ने चाकू लेकर छात्र को मारने दौड़ाया। इस हमले में छात्र किसी तरह बच गया। इसके बाद छात्र ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया है। सीयू के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले हर्ष अग्रवाल ने मारपीट की शिकायत की है। छात्र ने बताया कि वह मेस कमेटी का सदस्य है।

    दो भाई गिरफ्तार

    रविवार की शाम वे सीयू परिसर स्थित मेस का निरीक्षण पहुंचे थे। इसी दौरान आलुगुंडा को लेकर उन्होंने मेस के कर्मचारियों से शिकायत की। उसने छात्र की शिकायत को सुनने के बजाए कर्मचारी छात्र से ही हुज्जतबाती करने लगे। इसका विरोध करने पर दीपक केंवट, दीपेन्द्र केंवट चाकू लेकर हर्ष को मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह बचकर भागे छात्र ने पूरे मामले की शिकायत कोनी थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है।


    छात्रों के हंगामे के बाद हुआ मामला दर्ज

    छात्र से मारपीट की शिकायत पर पुलिस की ओर से जांच की बात कहते हुए टालमटोल की गई। छात्र ने बताया कि थाना प्रभारी ने धक्के मारकर निकाल दिया। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंचे। छात्रों के हंगामे के बाद अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

