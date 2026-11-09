गजब का 'उचित मूल्य' दुकान: न राशन पूरा, न संचालक मौजूद; कार्ड दिखाओ, पैसे चुकाओ और धमकी पाओ

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के मंगला क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का मामला सामने आया है। संचालक द्वारा राशन कार्ड जब्त करने और अनाज के बदले अवैध वसूली की शिकायत लेकर पीड़ित कार्डधारी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जनदर्शन में शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मिले आवेदन के बाद खाद्य अमले ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

पंडित दीनदयाल नगर मंगला के वार्डवासियों ने शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 401001135 के संचालक विक्रम रजक की मनमानी की पूरी पोल खोलकर रख दी। कार्डधारियों ने बताया कि दुकान कभी समय पर नहीं खुलती और जब खुलती है, तो गरीबों को उनका पूरा हक नहीं दिया जाता। हितग्राहियों को केवल चावल थमा दिया जाता है, जबकि शक्कर, गेहूं, दाल और नमक देने से साफ मना कर दिया जाता है। अपनी दैनिक मजदूरी छोड़कर गरीब व श्रमिक वर्ग के लोग चार दिनों तक दुकान के चक्कर काटने को विवश हैं।