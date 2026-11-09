अमृत भारत योजना से बदलेगा उसलापुर स्टेशन, 24 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: उसलापुर स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भीड़ अधिक होने पर अब उन्हें बैग या फर्श पर नहीं बैठना पड़ेगा। यात्रियों ने यहां 400 सीटों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। उससे पहले तत्काल राहत देने 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यह काम सप्ताहभर में पूरा हो जाएगा। शहर के दूसरे प्रमुख स्टेशन की इस अव्यवस्था नईदुनिया ने सामने लाया।

चार नवंबर को यात्री ध्यान दें! कुर्सियां कम हैं, बैग या फर्श पर जमाएं आसन शीर्षक पर आधारित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। यहां प्लेटफार्म दो पर ट्रेन का इंतजार करने के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं हैं। ऐसे में खाली कुर्सी नहीं मिलने पर यात्रियों को अपने बैग को ही आसन बनाना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरी में फर्श पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाती है।