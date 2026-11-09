अमृत भारत योजना से बदलेगा उसलापुर स्टेशन, 24 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
'नईदुनिया' की खबर के बाद जाग्रत हुए रेल प्रशासन ने उसलापुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु हफ्तेभर में 100 कुर्सियां लगाने का निर्णय लिया है।
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 03:57:18 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 03:57:18 PM (IST)
बैग या फर्श पर बैठें यात्री
HighLights
- नईदुनिया' खबर के बाद जागी रेलवे, उसलापुर में लगेंगी कुर्सियां।
- यात्रियों को तत्काल राहत देने एक हफ्ते में लगेंगी 100 सीटें।
- अमृत भारत योजना के तहत कुल 400 सीटें बढ़ाने का निर्णय।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: उसलापुर स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भीड़ अधिक होने पर अब उन्हें बैग या फर्श पर नहीं बैठना पड़ेगा। यात्रियों ने यहां 400 सीटों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। उससे पहले तत्काल राहत देने 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यह काम सप्ताहभर में पूरा हो जाएगा। शहर के दूसरे प्रमुख स्टेशन की इस अव्यवस्था नईदुनिया ने सामने लाया।
चार नवंबर को यात्री ध्यान दें! कुर्सियां कम हैं, बैग या फर्श पर जमाएं आसन शीर्षक पर आधारित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। यहां प्लेटफार्म दो पर ट्रेन का इंतजार करने के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं हैं। ऐसे में खाली कुर्सी नहीं मिलने पर यात्रियों को अपने बैग को ही आसन बनाना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरी में फर्श पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाती है।
खबर प्रकाशित होने के बाद रेल प्रशासन ने यात्रियों की इस समस्या का आंकलन किया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह स्टेशन जिस श्रेणी का है, उसके अनुसार प्लेटफार्म पर बैठक व्यवस्था पर्याप्त है। इसके बावजूद दिक्कत हो रही है तो उसे दूर किया जाएगा।
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स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें बैठक क्षमता 400 सीटें बढ़ाने की है। हालांकि इस व्यवस्था में कुछ समय लगेगा, उससे पहले यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए सप्ताहभर के भीतर 100 यात्रियों के लिए बैठने का इंतजाम किया जाएगा। यह व्यवस्था प्लेटफार्म एक और दो में किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी और वह आराम से बैठक ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं।
अप-डाउन की 24 ट्रेनों का ठहराव
उसलापुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। यहां अप और डाउन दिशा मिलाकर प्रतिदिन 24 ट्रेनों का ठहराव है। इन ट्रेनों से यात्रा करने के लिए अलग-अलग समय पर यात्रियों की भीड़ प्लेटफार्म पर पहुंचती है।
ज्यादतर ट्रेनें प्लेटफार्म दो पर ही ठहरती है। किसी को गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन का इंतजार रहता है तो कोई रायपुर की ओर से आने वाले स्वजन को लेने पहुंचता है। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद इस प्लेटफार्म पर सबसे पहली समस्या बैठने के लिए जगह तलाशने की होती है। प्लेटफार्म पर उपलब्ध कुर्सियां यात्रियों की संख्या के लिहाज से कम पड़ रही हैं। जल्द यह दिक्कत दूर हो जाएगी।