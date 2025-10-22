मेरी खबरें
    शौचालय पर PM Modi और सीएम साय का फोटो लगने से बवाल, भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा

    CG News: सार्वजनिक शौचालय में पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय का पोस्टर लगाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाए गए इस पोस्टर को थाने परिसर स्थित शौचालय में दरवाजा टूटने के कारण अस्थायी रूप से दरवाजे के रूप में लगा दिया गया था। जैसे ही यह बात भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंची, थाने में हड़कंप मच गया और मामला तूल पकड़ लिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 02:50:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 02:50:34 PM (IST)
    1. सीपत थाने के शौचालय में पीएम मोदी व सीएम साय का फोटो लगने से बावल
    2. शौचालय में दरवाजा टूटने के कारण अस्थायी रूप से दरवाजे के रूप में लगाया
    3. भाजापा कार्यकर्ताओं ने इसके बाद थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दिवाली के ठीक एक दिन पहले सीपत थाना विवादों में घिर गया। मामला सार्वजनिक शौचालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्टर लगाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाए गए इस पोस्टर को थाने परिसर स्थित शौचालय में दरवाजा टूटने के कारण अस्थायी रूप से दरवाजे के रूप में लगा दिया गया था। जैसे ही यह बात भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंची, थाने में हड़कंप मच गया और मामला तूल पकड़ लिया।

    जानकारी मिलते ही भाजपा जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक, सीपत मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष अभिलेष यादव, वरिष्ठ नेता मन्नू ठाकुर, मदनलाल पाटनवार, बसंत साहु, भाजयुमो अध्यक्ष तुषार चंद्राकर सहित कई कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। थाने में पूछताछ के दौरान जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।


    भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप

    भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गोपाल सतपथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि थाना परिसर में ही बंद कमरों में बाहरी लोगों को बुलाकर शराबखोरी की जाती है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर को शौचालय में लगाने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। डीएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए।

    बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे

    मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें उर्विजेश कौशिक, नारायण साहू, अनिल साहू, ललित यादव, वैभव तंबोली, विशाल तंबोली, पुष्पेंद्र दास, रिंकू शर्मा, विक्रम राजपूत, जयशंकर साहू, मनीष जायसवाल, दिनेश विजय, परमेश्वर साहु, परमेश्वर रजक, प्रमोद शर्मा, कुलदीप यादव, शुभम यादव, सोनू रजक, जीतू यादव, गौतम राजपूत, दीपक वैष्णव, एजाज खान, नवल कश्यप, अनिल रजक सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

    भाजपा ने की थाना प्रभारी को हटाने की मांग

    भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक थाना प्रभारी को हटाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। वहीं डीएसपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है, जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

    थाने से हटाया गया शिलालेख, जांच की मांग!

    भाजपा सीपत मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि थाना लोकार्पण के दौरान लगाया गया शिलालेख अब परिसर से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। दीपक शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की हैं।

