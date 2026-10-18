क्रशर प्लांट के ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लांट में लगाई आग, अधिकारियों को बनाया बंधक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुबेरपुर में शनिवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत के बाद ग्रामीणाें का आक्रोश भड़क उठा। क्रशर से गिट्टी लेकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

देर शाम लोगों की भीड़ ने कुबेरपुर के पास संचालित क्रशर प्लांट में आग लगा दी। मौके पर मौजूद मौजूद प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को ग्रामीणों को बंधक बना लिया। उन्होने अपनी मांगे पूरी नहीं तक अधिकारियों को नहीं छोड़ने की बात कही। इससे स्थिति और बिगड़ गई।सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल और अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। खबर लिखे जाने तक गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी।