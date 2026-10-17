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मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके, सुबह अंबिकापुर तो दोपहर में सिंगरौली में हिली जमीन, घरों से बाहर निकले लोग

MP-CG Earthquake: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, शनिवार को दर्ज किए गए इन दोनों झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 04:37:13 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 04:43:03 PM (IST)
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके, सुबह अंबिकापुर तो दोपहर में सिंगरौली में हिली जमीन, घरों से बाहर निकले लोग
सिंगरौली और सरगुजा अंचल में हल्के झटके।

HighLights

  1. सिंगरौली और सरगुजा अंचल में हल्के झटके
  2. तड़के और दोपहर दो बार दर्ज किए झटके
  3. रिक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज की गई तीव्रता

डिजिटल डेस्क, भोपाल/रायपुर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के उत्तरी अंचल (अंबिकापुर क्षेत्र) में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, शनिवार को दर्ज किए गए इन दोनों झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

सुबह अंबिकापुर तो दोपहर में सिंगरौली की धरती हिली


नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, भूकंप का पहला झटका तड़के सुबह 4 बजकर 36 मिनट और 27 सेकंड पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन के भीतर स्थित था।

इसके बाद दोपहर 2 बजकर 12 मिनट और 35 सेकंड पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार, सिंगरौली में आए इस भूकंप का केंद्र 24.239 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82.502 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भू-गर्भीय सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

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जान-माल का नुकसान नहीं, प्रशासन मुस्तैद

अचानक आए इन झटकों से कुछ स्थानों पर लोगों में अफरा-तफरी का माहौल जरूर देखा गया, लेकिन तीव्रता कम होने की वजह से किसी भी मकान या संरचना को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है और संबंधित एजेंसियां भू-गर्भीय गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।