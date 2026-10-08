एसी कोच कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त कार्य भत्ता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से रेलवे प्रशासन को बड़ा झटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एसी कोच में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ता देने के मामले में हाई कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को झटका दिया है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने रेलवे और केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), जबलपुर पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही दुर्ग और रायपुर मंडल में कार्यरत 14 एसी कोच तकनीशियन और सहायकों को अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है पूरा मामला? मामला डब्ल्यूपीएस क्रमांक 3049/2026, भारत संघ व अन्य बनाम सीएच. डोरा बाबू व अन्य से जुड़ा है। कर्मचारियों ने अतिरिक्त कार्य भत्ते की मांग को लेकर जबलपुर अधिकरण में आवेदन किया था। अधिकरण ने 25 सितंबर 2025 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भत्ता देने का निर्देश दिया था।