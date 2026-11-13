सालभर की मेहनत पर पानी फिरने का डर, मुआवजे का आश्वासन: मरवाही में 12 हाथियों का डेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: करीब डेढ़ महीने तक मरवाही वनमंडल में डेरा जमाए हाथियों के बड़े दल ने आखिरकार कटघोरा वनमंडल के पसान का रुख कर लिया है। 52 हाथियों के लौटने से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि, 12 हाथी अब भी मरवाही वनमंडल में मौजूद हैं। इनका ठिकाना बाहरीझोरकी नाका परिसर के कक्ष क्रमांक 2002 में बना हुआ है। यहां हाथियों का दल धान की फसल को अपना आहार बना रहा है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग का कहना है कि हाथियों की वापसी की संभावना है, लेकिन तब तक सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

मरवाही वनमंडल में पिछले डेढ़ महीने से हाथियों की मौजूदगी वन अमले के लिए चुनौती बनी हुई थी। हाथियों के बड़े दल की लगातार निगरानी और ग्रामीणों को सतर्क रखने के लिए विभागीय अमले को मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब 52 हाथियों के पसान लौटने से वन विभाग को कुछ राहत मिली है। शेष 12 हाथियों की मौजूदगी को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।