आपकी गैरमौजूदगी में आपके बंद घर में तो नहीं रखी जा रही अवैध शराब? चकरभाठा से चौंकाने वाला खुलासा

नईदुनिया न्यूज, चकरभाठा। क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के निर्माण और भंडारण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। अवैध शराब बनाने वाले लोग अब अपने इस कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। शराब तैयार करने के बाद उसे अपने ठिकानों पर रखने के बजाय ऐसे मकानों में रखे जाने की बात सामने आ रही है, जिनके परिवार गांव से बाहर रहते हैं।

चकरभाठा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोग ऐसे परिवारों के मकानों को निशाना बनाते हैं, जहां नियमित रूप से आवाजाही नहीं होती। इनमें प्रतिष्ठित परिवारों के बंद या लंबे समय से खाली पड़े मकानों को भी शराब भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है।