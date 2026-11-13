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आपकी गैरमौजूदगी में आपके बंद घर में तो नहीं रखी जा रही अवैध शराब? चकरभाठा से चौंकाने वाला खुलासा

बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र में शराब कोचिए गांव से बाहर रहने वाले परिवारों के बंद मकानों में अवैध महुआ शराब डंप कर रहे हैं, वहीं आबकारी अमले पर सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 03:37:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 03:37:34 PM (IST)
आपकी गैरमौजूदगी में आपके बंद घर में तो नहीं रखी जा रही अवैध शराब? चकरभाठा से चौंकाने वाला खुलासा
Demo pic Ai आबकारी अमले से भी सांठगांठ के आरोप, नहीं हो रही कार्रवाई

HighLights

  1. चकरभाठा में अवैध महुआ शराब के भंडारण का नया तरीका उजागर।
  2. गांव से बाहर रहने वालों के बंद मकानों को बना रहे गोदाम।
  3. आबकारी विभाग पर सांठगांठ के आरोप, पूरे नेटवर्क की जांच की मांग।

नईदुनिया न्यूज, चकरभाठा। क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के निर्माण और भंडारण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। अवैध शराब बनाने वाले लोग अब अपने इस कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। शराब तैयार करने के बाद उसे अपने ठिकानों पर रखने के बजाय ऐसे मकानों में रखे जाने की बात सामने आ रही है, जिनके परिवार गांव से बाहर रहते हैं।

चकरभाठा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोग ऐसे परिवारों के मकानों को निशाना बनाते हैं, जहां नियमित रूप से आवाजाही नहीं होती। इनमें प्रतिष्ठित परिवारों के बंद या लंबे समय से खाली पड़े मकानों को भी शराब भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है।


इससे संबंधित परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने के साथ ही उनके लिए कानूनी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि बिना मकान मालिक की जानकारी या सहमति के किसी के घर में अवैध शराब रखी जा रही है तो यह बेहद गंभीर विषय है।

ऐसे में विभाग को केवल शराब जब्ती तक सीमित न रहकर उसके निर्माण, परिवहन और भंडारण के पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए। इधर शराब कोचियों के कारोबार को लेकर आबकारी अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर कोचिए लंबे समय से अपना कारोबार कर रहे हैं।

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