खेती में एआई का प्रयोग, मिट्टी में नमी घटते ही बजेगा अलार्म, सरकारी स्कूल के बच्चों का बड़ा कमाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर। ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक को खेती-किसानी से जोड़कर भविष्य की समस्याओं का हल तलाश रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पंधी के 11वीं के छात्र सुनील सिंह नायक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसा स्मार्ट सेंसर माडल विकसित किया है, जो मिट्टी में नमी का स्तर कम होते ही तत्काल सूचना दे देगा। इस माडल से न केवल फसलों को सूखने से बचाया जा सकेगा, बल्कि खेतों में पानी और बिजली की भारी बर्बादी भी रुकेगी।

जिला स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में छात्र सुनील के इस एआई माडल ने निर्णायक मंडल को खासा प्रभावित किया। व्याख्याता तीशू शुक्ला के मार्गदर्शन में तैयार इस प्रोजेक्ट में माइक्रोकंट्रोलर और सायल माइस्चर सेंसर को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। वर्तमान में किसान समय का अंदाजा लगाकर खेतों में पानी छोड़ देते हैं, जिससे अक्सर आवश्यकता से अधिक सिंचाई हो जाती है। सुनील के माडल की खासियत यह है कि यह जमीन के भीतर नमी के सटीक आंकड़े एकत्र करता है और तय मानक से नमी घटते ही किसान को अलर्ट भेजता है। इसके आधार पर स्वचालित मोटर पंप को चालू व बंद भी किया जा सकता है।