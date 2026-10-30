बिलासपुर के संजू त्रिपाठी हत्याकांड में सभी 22 आरोपी बरी, नहीं साबित कर सके आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिंलासपुर शहर के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। पुलिस ने इस मामले में संजू के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी बताते हुए संपत्ति विवाद और पुरानी रंजिश को हत्या की साजिश की वजह बताया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।

सकरी बायपास पर दिनदहाड़े हुई थी हत्या 14 दिसंबर 2022 को कुदुदंड निवासी संजू त्रिपाठी की सकरी बायपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय वह अपनी कार में सवार था। हमलावरों ने दिनदहाड़े उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फरार हो गए। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के शूटरों और स्थानीय लोगों की भूमिका सामने आने का दावा किया था।