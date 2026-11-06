शिया युवक से निकाह पर फतवे का आरोप खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- कानूनन बाध्यकारी नहीं फतवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बालोद में सुन्नी मुस्लिम परिवार की बेटी का शिया युवक से निकाह होने के बाद परिवार के सामाजिक बहिष्कार का कथित फतवा जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता फतवे के लागू होने, सामाजिक बहिष्कार या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ठोस प्रमाण नहीं दे सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फतवे को कानून की मान्यता नहीं है और उसे किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

बालोद निवासी यूसुफ खान और उनकी बहन आबिदा खातून ने याचिका में कहा था कि आबिदा की बेटी का निकाह 17 अगस्त 2019 को शिया समुदाय के अली अब्बास हेदरी से हुआ था। परिवार सुन्नी समुदाय से है। आरोप था कि 23 अगस्त 2019 को जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने शादी में शामिल लोगों को मुस्लिम समुदाय से बाहर घोषित कर परिवार से दूरी रखने का फतवा जारी किया।