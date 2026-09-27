हंगामे के बीच रेलवे अर्बन बैंक का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख तक लोन, मृत्यु लाभ 30 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: एसई, एसईसी व ईसीआर रेलवे एम्प्लाइज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (अर्बन बैंक) की 97वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) कोलकाता के सांतरागाछी में हंगामे और नारेबाजी के बीच हुई। राजनीतिक खींचतान और विरोध के बीच संचालक मंडल ने शेयरधारकों के हित में वित्तीय लाभ से जुड़े प्रस्तावों के साथ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

बैठक में अर्बन बैंक के चेयरमैन एसपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कोशिश भी असफल रही। हावड़ा मेंस कांग्रेस के बागी ग्रुप और मेंस यूनियन अविश्वास प्रस्ताव की पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल थे। हालांकि संबोधन व अन्य गतिविधियों तक मामला शांत रहा। लेकिन, जैसे ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस कांग्रेस के महामंत्री का उद्बोधन और उन्होंने अशब्दों का प्रयोग किया।