बिलासपुर में आंगनबाड़ी में खेल रही बच्ची के सिर पर गिरा लोहे का पाइप, लापरवाही ने छीन ली मासूम की जिंदगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिविल लाइन क्षेत्र के तालापारा स्थित घोड़ादाना स्कूल परिसर में रखे डीजे का पाइप तीन साल की मासूम के सिर पर गिर गया। इस हादसे में मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर में डीजे संचालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक लोहे का पाइप और अन्य उपकरण रख देने से हुआ। पुलिस ने आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत साहू ने बताया कि तालापारा में रहने वाली तीन साल की मुस्कान महिलांगे प्रतिदिन घोड़ादाना स्कूल परिसर में संचालित आंगनबाड़ी जाती थी। हालांकि उसका नाम आंगनबाड़ी में दर्ज नहीं था, लेकिन वह रोजाना खेलने के लिए स्कूल आती थी। स्कूल परिसर चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ है और भीतर प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी दोनों संचालित हैं।

सिम्स में इलाज के दौरान मौत

इसी परिसर में डीजे संचालक रोहित देवांगन ने अपने डीजे का सामान और लोहे के पाइप रख दिए थे। 14 अगस्त को करीब 11:15 बजे मुस्कान अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी लोहे का एक पाइप अचानक उसके सिर पर गिर गया। गंभीर चोट आने के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने तुरंत सिम्स रेफर कर दिया। इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई।

आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज

सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। आसपास रहने वालों के बयान और पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बच्ची की मौत सिर में चोट से हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि परिसर के भीतर डीजे संचालक रोहित देवांगन ने लापरवाहीपूर्वक अपना सामान व पाइप रख छोड़ा था, जिससे यह हादसा हुआ। बयान और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 3(5) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।