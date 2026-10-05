बिलासपुर में टीवी की आवाज बढ़ाकर दिव्यांग युवती से हैवानियत की कोशिश, छोटी बहन के पहुंचते ही आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: चकरभाठा क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय विकलांग युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के दौरान पीड़ित की छोटी बहन मौके पर पहुंच गई। उसके आते ही आरोपित वहां से भाग निकला।

पीड़ित के पिता ने घटना की शिकायत चकरभाठा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। चकरभाठा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ने बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी विकलांग है। इसके कारण वह घर पर ही रहती है।

रविवार की दोपहर वह घर पर टीवी देख रही थी। इसी दौरान गांव में रहने वाला माखन लाल घृतलहरे शराब पीकर उनके घर पर आया। कमरे में आते ही उसने टीवी की आवाज बढ़ा दी। इसके बाद वह विकलांग युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा।