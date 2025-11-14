Chhattisgarh में दो IAS के खिलाफ जमानती वारंट जारी, अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आइएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आइएएस किरण कौशल कौर को पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाई कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।

हाई कोर्ट में नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी दरअसल कॉलेजों में मेडिकल प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 सालों से संविदा के तौर पर कार्यरत लोगों ने हाई कोर्ट में नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाई कोर्ट की डीबी ने याचिका कर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था।