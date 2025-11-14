देवास में गरजा निगम का बुलडोजर, 63 भवनों के हिस्सों हुए जमींदोज, जाम से अब मिलेगी निजात

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के मध्य सबसे बड़ा बाजार और शहर के व्यापार की जीवन रेखा एमजी रोड के दिन अब वाकई फिरने वाले हैं। लम्बे इंतजार और प्रक्रिया के बाद आखिरकार शुक्रवार को नगर निगम ने हिम्मत दिखाते हुए एमजी रोड पर बुलडोजर उतार दिए। 3 बुलडोजर, 1 पोकलेन, दो डंपर, ट्रैक्टरों को लेकर निगम का सैकड़ों कर्मचारियों का अमला सड़क पर उतरा और रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने इस सड़क को लेकर तीन साल पूर्व कहा था कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। शुक्रवार को शुरू हुई कार्रवाई के बाद लोग यह कहते रहे कि आखिरकार महापौर का ड्रीम प्रोजेक्ट अब साकार होता दिख रहा है।

देवास शहर के सारे व्यापार का बड़ा हिस्सा एमजी रोड पर ही होता है। इस रोड को लेकर प्रतिदिन आवाजें उठती हैं। लगातार जाम के कारण भी लोग परेशान हाेते हैं। नगर निगम चुनाव में जीत के बाद महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने एमजी रोड चौड़ीकरण को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। पिछले वर्ष इसकी स्वीकृति भी हुई और करीब साढ़े 6 करोड़ रुपये मंजूर हो गए। इसके बाद से लगातार बाधक निर्माण हटाने के लिए कवायदें चल रही थीं। आखिरकार शुक्रवार से नगर निगम ने यह कार्रवाई भी शुरू कर दी।

ऐसे शुरू हुई कार्रवाई महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल और आयुक्त दलीप कुमार के निर्देश के बाद नगर निगम का बड़ा अमला सुबह करीब 10 बजे जनता बैंक चौराहा पहुंचा। यहां कुछ ही देर में पुलिस के कई अधिकारी बल सहित पहुंच गए। इसके बाद पहला निर्माण तोड़ने के दौरान ही भवन स्वामी ने हुज्जत की और कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही नोटिस दिया गया। इस पर निगम अधिकारियों ने अपने दस्तावेज दिखाए और आखिरकार 11 बजे से बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया। इसके बाद बर्तन की दुकान पर भी कुछ विवाद की स्थिति बनी, तो पुलिस ने दो युवकों को वहां से हटाया और निर्माण तोड़ना जारी रखा। सुभाष चौक से गांजा-भांग चौराहा तक के दर्जनभर से ज्यादा निर्माणों को तोड़ने के बाद निगम का अमला सुभाष चौक की ओर बढ़ा। बहुमंजिला भवनों के हिस्से भी गिराए कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने कई बहुमंजिला भवनों के बाधक हिस्से भी बुलडोजर से गिरा दिए। शाम तक बुलडोजर कार्रवाई जनता बैंक से सुभाष चौक तक पहुंच गई। इस दौरान कुल 63 भवनों के बाधक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस बीच 8 भवनों पर हाइकोर्ट से स्टे होने के कारण उनकाे नहीं तोड़ा गया। निगम की टीम ने निर्माण आवश्यकता से कम तोड़े हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बाकी का हिस्सा भवन स्वामियों ने स्वयं तोड़ने की बात कही है, जिसके लिए उनको अगले दो दिन का समय दिया गया है।