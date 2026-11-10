'बहुत हुआ अब बस करो'.. जनगणना ड्यूटी और बार-बार ट्रांसफर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हाई कोर्ट में पहुंची याचिकाओं पर लगातार सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रशासनिक स्थानांतरण आदेशों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जनगणना-2027 के काम में तैनात कर्मचारियों को स्थानांतरित करने, परिवीक्षा अवधि में तबादला करने, कम समय में बार-बार पदस्थापना बदलने और पहले से लागू न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बावजूद संशोधित तबादला आदेश जारी करने के मामलों में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने अलग-अलग प्रकरणों में संबंधित तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। पांच मामलों में अदालत के हस्तक्षेप से स्पष्ट है कि तबादला करने के प्रशासनिक अधिकार के साथ शासन की स्थानांतरण नीति, जनगणना संबंधी निर्देशों और न्यायालय के आदेशों का पालन भी जरूरी है।

केस-वन 1. जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारी का तबादला रोका जशपुर जिले की नगर पंचायत कोतबा में पदस्थ थुनुराम यादव को जनगणना-2027 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बावजूद 30 अक्टूबर को उनका तबादला पत्थलगांव कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दो साल की पदस्थापना पूरी नहीं होने और जनगणना कर्मचारियों के तबादले पर रोक संबंधी निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट ने तबादले पर रोक लगा दी। केस-टू परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण पर रोक शिखर चेरपा की नियुक्ति 21 अगस्त 2023 को हुई थी। सेवा का स्थायीकरण नहीं होने और परिवीक्षा अवधि जारी रहने के बावजूद 2 नवंबर को उनका तबादला आदेश जारी हुआ। स्थानांतरण नीति के खंड 6.1 का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने संबंधित आदेश पर रोक लगाई।