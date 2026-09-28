बिलासपुर में वर्चस्व की जंग में जेल से छूटते ही खून-खराबा, युवक को चाकू से गोदा, घसीटकर बाइपास पर फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फदहाखार चांदमारी इलाके में रविवार रात पुरानी रंजिश को लेकर 22 वर्षीय युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपितों ने घायल युवक को कुछ दूर तक घसीटा और उसका शव फदहाखार-महमंद बाइपास के पास फेंक दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

आरोपित और मृतक हाल ही में जेल से छूटे थे और क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दोनों में विवाद था। सिरगिट्टी थाना प्रभारी वाईपी सिंह ने बताया कि ओम लहरे पिता कन्हैया दिवाकर (22) मैट्रिक्स चौक के पास रहता था। रविवार रात करीब नौ बजे फदहाखार गेट के पास उसका मोहल्ले में ही रहने वाले सुनील निर्मलकर उर्फ कल्लू टाइगर से विवाद हो गया। इसके बाद सुनील और उसके साथियों ने ओम पर चाकू से हमला कर दिया।

हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपित उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए और बाद में शव को फदहाखार-महमंद बाइपास के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। ओम और सुनील के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। ओम आदतन बदमाश था। वहीं, सुनील के खिलाफ भी थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने रविवार की रात ही सुनील को पकड़ लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने राजेश यादव, आदि ध्रुव, रोहित ध्रुव को पकड़ा है। पुलिस संदेही युवकों से पूछताछ कर रही है।