विधवा की पेंशन 4 साल रोकने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चाबुक, शिक्षा सचिव को होना पड़ा पेश, 6 अधिकारी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मुंगेली जिले में दिवंगत सहायक शिक्षक अंजनी त्रिपाठी की विधवा को चार साल तक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। जस्टिस विभू दत्त गुरु की एकलपीठ के सवालों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने गंभीर लापरवाही मानते हुए छह अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।

वहीं, याचिकाकर्ता राजेश्वरी त्रिपाठी को 90 प्रतिशत वास्तविक पेंशन स्वीकृत की गई है। शासकीय हाई स्कूल लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक अंजनी त्रिपाठी की 25 सितंबर 2022 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी राजेश्वरी ने वर्ष 2025 में याचिका दायर कर पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान की मांग की।