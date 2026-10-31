'मूक-बधिर होना अपने आप में मुकदमा लड़ने में असमर्थता नहीं', पति को अगला मित्र बनाने की मांग हाई कोर्ट ने ठुकराई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सुनने और बोलने में असमर्थ होना किसी व्यक्ति को अपने कानूनी हितों की रक्षा करने में अक्षम नहीं बनाता। इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति मानसिक अक्षमता के कारण मुकदमे में अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर जगदलपुर की एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पति को दीवानी मुकदमे में अपना अगला मित्र (नेक्स्ट फ्रेंड) नियुक्त करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत ने 30 अक्टूबर 2026 को सुनाए फैसले में कहा कि महिला की सुनने और बोलने संबंधी शारीरिक अक्षमता को अदालत नकार नहीं रही है, लेकिन केवल इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। अदालत ने निचली अदालत के 4 अगस्त 2022 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा मामला जगदलपुर की अबेदा बानो के नाम पर ग्राम नेक्टीसेमरा में खसरा नंबर 79 की 1.21 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी। दंतेवाड़ा निवासी राजेश सुराना और सुनीता सुराना ने दावा किया कि अबेदा बानो ने 23 सितंबर 2010 को उनके पक्ष में जमीन बेचने का इकरारनामा किया था। सौदा 12.08 लाख रुपये में तय हुआ था और पांच लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे। खरीदारों का आरोप था कि जमीन का व्यपवर्तन और सीमांकन कराने सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रजिस्ट्री नहीं कराई गईं। इसके बाद उन्होंने अदालत में अनुबंध के पालन, इकरारनामे के आधार पर बिक्री विलेख कराने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।