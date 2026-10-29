पत्नी के खाते से अपनी कमाई के ढाई करोड़ की वसूली, 40 रुपये ही कोर्ट फीस

कमलेश रजक, नईदुनिया, बिलासपुर। पति-पत्नी के बीच संपत्ति की वापसी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रकरण कुटुंब न्यायालय अधिनियम के तहत वैवाहिक संपत्ति से संबंधित कार्यवाही के दायरे में आता है, तो केवल बड़ी राशि का दावा करने के आधार पर उस पर आनुपातिक न्याय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने रायपुर निवासी राहुल गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए ढाई करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के दावे पर न्याय शुल्क जमा करने का आदेश निरस्त कर दिया। ऐसे मामले में छत्तीसगढ़ में लागू प्रावधान के अनुसार 40 रुपये का निश्चित न्याय शुल्क देय होगा। राहुल गुप्ता ने कुटुंब न्यायालय, रायपुर में पत्नी राधिका गुप्ता उर्फ रेनू मित्तल से ढाई करोड़ रुपये वापस दिलाने के लिए आवेदन दिया था।